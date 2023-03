„Wir haben viele junge Leute dazubekommen“, gab bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Frohnlach Vorsitzender Bernd Hoffarth erfreut bekannt. Den Feuerwehrverein bilden derzeit 68 Mitglieder.

Auch Kommandant Hilmar Schaller freut die positive Entwicklung. Die 24 Aktiven sind in zwei Löschgruppen und einer Jugendgruppe aufgestellt. Neben dem Dienst- und Übungsbetrieb wurden 18 Einsätze geleistet. Statistisch waren 167 Aktive im Einsatz und leisteten dabei 420 Stunden. Bei den zehn Bränden lagen die Einsatzzahlen seit langem höher als in den Vorjahren, führte Hilmar Schaller aus. Generell war 2022 eines der einsatzreichsten Jahre seit längerer Zeit für die Frohnlacher Wehr. Für heuer haben sich die Aktiven viele Aufgaben vorgenommen. „Wir werden die Leistungsprüfung Wasser mit den Wehren aus Wellmersdorf sowie Groß- und Kleingarnstadt bei uns in Frohnlach ablegen“, kündigte der Kommandant unter anderem an. Ferner wollen die Dienstleistenden das Sportabzeichen ablegen. Einen Dank sagte Hilmar Schaller der Gemeinde, unter anderem für die Sanierung der Hofeinfahrt.

Der stellvertretende Landrat Christian Gunsenheimer richtete ein besonderes Lob an Norbert Hein, der sich auch in der Atemschutzübungsanlage des Landkreises engagiert. Ihm konnte er gemeinsam mit Kreisbrandrat Stefan Püls und Kreisbrandinspektor Stefan Zapf das staatliche Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 40-jährige aktive Dienstzeit verleihen. Seitens der Gemeinde Ebersdorf dankte Hein Dritter Bürgermeister Jürgen Heimann mit einem Präsent und der „Nadel für den Zivilanzug“.

Norbert Hein legte alle Leistungsabzeichen bis zur Endstufe ab. Nachdem er sich 1983 zum Atemschutzgeräteträger ausbilden ließ, legte er hier seinen Tätigkeitsschwerpunkt. Hein ist Atemschutzgerätewart und Ausbilder für Atemschutzgeräteträger. Seit 2009 steht er in der Atemschutzstrecke des Landkreises Coburg als stellvertretender Leiter zur Verfügung. Zudem besuchte Norbert Hein weitere Aus- und Fortbildungen. ake