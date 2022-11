Sebastian Sorge wurde mit knapp 95 Prozent als einziger Kandidat von der Mannschaft der Feuerwehr Coburg als Stellvertreter von Stadtbrandrat Maximilian Brückner gewählt und darf sich künftig Stadtbrandinspektor nennen. Bereits im Juli dieses Jahres hatten sich Brückner und Sorge mit einem gemeinsamen Wahlvorschlag vor die Floriansjünger der Feuerwehr Coburg gestellt. Sie hatten bekanntgegeben, künftig gemeinsam an der Spitze der Feuerwehr stehen zu wollen. Die Wahl von Max Brückner zum Kommandanten im September war der erste Schritt. Am 18. November wurde zur Wahl des Stellvertreters eingeladen, dieses Amt hatte Brückner bis dahin inne. Mit der Wahl von Sorge ist die Führungsspitze nun nach Wahlvorschlag bestätigt und besetzt. Offenheit und Transparenz seien ihnen wichtig, sagen beide. „Nur gemeinsam mit allen Kameraden und Kameradinnen im Dammweg, in der Von-Mayer-Straße und beim Löschzug in Wüstenahorn kommen wir voran“, sagte Sorge.

Sebastian Sorge konnte bereits über 20 neue Mitglieder für den Dienst in der Feuerwehr der Stadt Coburg gewinnen. Er hat da ein spezielles Programm für Quereinsteiger entwickelt. Es läuft seit einem Jahr und wird stetig ausgebaut. „Natürlich schaffe ich das nicht allein, sondern nur mit einem engagierten Team, das mich dabei unterstützt. Das tut es, und dafür bin ich dankbar“, sagt Sebastian Sorge, der von Oberbürgermeister Dominik Sauerteig offiziell zum Stadtbrandinspektor bestellt wird. des