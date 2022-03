Darauf haben Familien und Fans schon so lange gewartet. Nach zwei Jahren ist der Zirkus Henry, einer der traditionsreichsten Zirkusse Europas mit 200-jähriger Geschichte, wieder auf Tour. Und das mit einem ganz neuen Showkonzept voller Magie, Romantik und echtem Nervenkitzel. Atemberaubende Luftakrobatik hoch unter der Zirkuskuppel, rasante Tempo-Artistik und pfiffige Clowns wechseln sich ab mit prächtigen Tiergruppen. Alle Mitwirkenden des Zirkus Henry haben die lange Pause in Dörfles-Esbach genutzt, um unermüdlich am neuen Showkonzept zu feilen: Märchenhafte Kostüme, farbenprächtiges Licht und stimmungsvolle Effekte geben jetzt den optimalen Rahmen für die Highlights der Show. Dazu zählen auch die imposante Kamel-Karawane aus der Mongolei, Kautschuk-Akrobatik in perfekter chinesischer Tradition, feuriger Flamenco-Seiltanz und stolze Pferde in mehreren Gruppen – von den schweren Friesen bis zu den sechs Zwergponys.

Nur Corona brachte den Stopp

Die Tierhaltung des Zirkus Henry gilt als vorbildlich: Den Tieren stehen geräumige Boxen in einer modernen Stallzelt-Anlage und so weit von der Platzgröße möglich auch Auslauf-Freigehege zur Verfügung. Abwechslungsreiches Futter, professionelle Betreuung, ein enger Kontakt zu den Bezugspersonen und kurze Transportzeiten beim Platzwechsel sorgen dafür, dass sich die Tiere wohlfühlen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1812 in Breslau hat der Zirkus Henry Höhen und Tiefen erlebt. Im Ersten Weltkrieg waren die Pferde für die Kavallerie beschlagnahmt worden. Mehrfach hatten Orkanstürme die Zelte zerfetzt. Vorstellungen gab es vor Fürsten und Herzögen ebenso wie vor Verwundeten in Lazaretten während der Kriege. „Aber gespielt haben wir immer, seit 210 Jahren. Es ging einfach immer weiter, über neun Generationen waren wir immer unterwegs“, erinnert sich Zirkusdirektor Georg Frank. „Erst Corona hat uns zwei Jahre an einem Ort festgehalten.“ des