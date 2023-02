Elmar Schramm, Vorsitzender der Feuerwehr Neuses an den Eichen , sprach bei der Hauptversammlung von vielen Höhen und Tiefen im vergangenen Jahr. Die Wehr rückte im vergangenen Jahr zu drei Brandeinsätzen aus. Nach Meinung des Kommandanten Stefan Hengel müsste sich die Zahl der Aktiven steigern, denn es sollten mindestens 27 Floriansjünger, also drei Gruppen sein. Laut Schramm hat der Verein 56 Mitglieder, darunter 23 Aktive.

Digitalisierung schreitet voran

Froh sind Vorsitzender und Kommandant darüber, dass die Digitalisierung fortschreitet. „Wir sind digital gut aufgestellt“, sagte Schramm. Viele Angelegenheiten hätten 2022 einfach digital schnell erledigt werden können. Dann blickte er voraus. Im Jahr 2024 kann die Wehr ihren 150. Geburtstag feiern. Mit den Planungen wolle die Wehr noch in diesem Jahr beginnen. Man denke dabei an eine Geburtstagsfeier in einem kleinen, aber würdigen Rahmen. Der Kommandant rief zur Nachwuchswerbung auf. Hengel sagte außerdem, er wünsche sich, dass bald mal wieder eine Großübung mit allen Wehren aus der Gemeinde und eventuell aus dem Umkreis stattfindet. Man sei in der Wehr dringend auf der Suche nach einem Geräte- und Jugendwart, wie der Kommandant betonte. Zurzeit arbeite man im Jugendbereich mit der Jugendfeuerwehr Gossenberg zusammen.

Ehrungen von aktiven Feuerwehrleuten und Mitgliedern fanden bei der Hauptversammlung statt. Die Auszeichnungen nahmen Vorsitzender Elmar Schramm und Kommandant Stefan Hengel vor. Schramm hatte für jeden Jubilar die passende Laudatio parat.

Für 25 Jahre Feuerwehrdienst wurde Siegmar Schnabel geehrt. Für 40 Jahre Feuerwehrdienst wurden Frank Brückner und Wolfgang Schmidt ausgezeichnet. Schmidt ist darüber hinaus seit 39 Jahren in der Feuerwehrführung tätig. Für eine 60-jährige Mitgliedschaft wurde Rainer Schmidt ausgezeichnet. Für eine 65-jährige Mitgliedschaft wurde Heinz Brückner in Abwesenheit geehrt.

Für seine 70-jährige Mitgliedschaft wurde Edwin Hauck ausgezeichnet. Zum Ehrenmitglied der Wehr wurde Heinz Bösel ernannt. mst