Während der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Oberfüllbach standen die Ehrungen im Vordergrund: Mit dem Staatlichen Feuerwehrehrenzeichen in Gold wurden Gerold Gutwill und Thomas Rosenbauer ausgezeichnet. Beide leisten seit vier Jahrzehnten aktiven Dienst. Sie bekamen außerdem die Nadel für den „Zivilanzug“

Kommandant Michael Müller ist glücklich mit der Mannschaftsstärke, die sich aus 39 Aktiven zusammensetzt. Derzeit gibt es auch drei Feuerwehrfrauen , die durchaus weitere Verstärkung gebrauchen können. Mehrere Aktive hatten die Möglichkeit von Standortausbildungen genutzt. Zudem gab es zwei Schulungen und 13 Übungen. Des Weiteren wurden Leistungsabzeichen abgelegt und elf Einsätze abgearbeitet. „Ich denke, wir können sehr stolz auf unsere Arbeit sein, egal ob im Bereich der Aktiven, der Jugend- oder der Kinderfeuerwehr“, resümierte Müller.

Er beförderte folgende Aktive beziehungsweise überreichte Ärmelstreifen an: Julie Baudler ( Feuerwehrfrau ), Emil Müller (Oberfeuerwehrmann), Thomas Rosenbauer und Gerold Gutwill (Hauptfeuerwehrmann) sowie Matthias Wendler (Löschmeister).

Lange Nacht der Feuerwehr

Als Jugendwart wünscht der Kommandant sich einen offiziellen Vertreter, denn die Gruppe besteht derzeit aus 14 Jugendlichen und war recht aktiv. Neben zehn Übungen und vier Schulungen beteiligten sie sich am „Berufsfeuerwehrtag der Jugend“ mit den Nachwuchskräften aus Ebersdorf, Rohrbach, Untersiemau und Ahorn sowie dem Jugendrotkreuz aus Ebersdorf. Für 24 Stunden leisteten die Jugendlichen Dienst, absolvierten Übungen und verbrachten gemeinsame Zeit.

Hierfür wurden die Nachwuchskräfte auf verschiedene Fahrzeuge verteilt und erlebten unterschiedliche Einsatzszenarien mit.

In der Stufe Bronze und Gold legten acht Jugendliche in Grub am Forst mit Erfolg den Wissenstest ab. Aktuell nehmen vier Anwärter an der Truppmann-Ausbildung teil. Außerdem haben vier im Februar bereits die Sprechfunker-Ausbildung absolviert. Nachdem fünf Jugendliche volljährig sind, wechseln sie zu den Aktiven, was Michael Müller sehr freut.

Zudem erinnerte der Kommandant an die Feuerwehraktion „Blaue Nacht“, mit der sich die Wehr im September an der bayernweiten „Langen Nacht der Feuerwehren“ beteiligt hatte. Um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass in der Oberfüllbacher Wehr die Mannschaft das Wichtigste ist, wurden die Häuser der Aktiven Feuerwehrleute blau angestrahlt. Die Passanten staunten nicht schlecht. ake