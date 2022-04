Wie wollen die Menschen in der Stadt und auf dem Land in Zukunft leben? Und wie bekommt man dieses Leben im Einklang mit der Natur geregelt? Die Volkshochschule Coburg Stadt und Land und Europe Direct Coburg veranstalten im Rahmen des Europatags 2022 (9. Mai) die Aktionswoche „Stadt.Land.Natur. 2022“.

Im Mittelpunkt der Themenwoche stehen der Wald als wichtiges Ökosystem und die Zukunftsfähigkeit der Region in Sachen erneuerbarer Energien. Auch die Europäische Kommission hat mit dem „European Green Deal“ die Themen Klimaschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer politischen Agenda gerückt. Dieser umfasst einen Aktionsplan zur Förderung einer effizienteren Ressourcennutzung durch den Übergang zu einer sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft, zur Wiederherstellung der Biodiversität und zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen. Im Rahmen der Themenwoche werden auch erste Inhalte und Ziele des „Coburger Green Deal 2030“ vorgestellt.

Die Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen ist in der VHS-Anmeldung, online unter www.vhs-coburg.de oder telefonisch unter 09561/88250 möglich.

So sieht das Programm aus:

● Podiumsdiskussion „Wald – Natur – Umwelt“: Montag, 9. Mai, 19 Uhr, Alte Kühlhalle (Güterbahnhof): Wälder liefern nicht nur den wertvollen Rohstoff Holz, sondern sind auch Lebensraum für unzählige Tier-, Pilz- und Pflanzenarten. Der dauerhafte Schutz und Erhalt dieser lebendigen Vielfalt sind ein wichtiges Ziel für die Gesellschaft, schließlich sind alle auf intakte Wald-Ökosysteme angewiesen. Auf dem Podium sitzen Hubertus Erbprinz von Sachsen-Coburg und Gotha, Forstamtmann Wolfgang Weiß und Albert Schrenker, Forstbetriebsleiter Bayerische Staatsforsten;

● VHS-Film: „Der wilde Wald – Natur Natur sein lassen“ am Dienstag, 10. Mai, 19.30 Uhr, Utopolis Coburg: Filmemacherin Lisa Eder porträtiert den tschechischen Nationalpark Šumava, das größte Waldschutzgebiet in ganz Mitteleuropa, aus verschiedenen Perspektiven. Karten an der Kinokasse;

● „Wasserspaziergang“ durch den Froschgrund am Mittwoch, 11. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Herrenwiesenweg/Sportplatz Mittelberg, Stadt Rödental; Leitung: Jürgen Zimmerlein, Hauptabteilungsleiter der SÜC Coburg, Sparten Gas und Wasser;

● Führung durch das SÜC-Wasserkraftwerk Hausen am Freitag, 13. Mai, Busfahrt (ab Anger): 16 Uhr, Rückkehr ca. 18.30/19 Uhr; die Teilnehmer sollen erfahren, wie heutzutage in einem modernisierten Wasserkraftwerk mit der Kraft des Wassers Strom erzeugt wird;

● Kunstprojekt: Spazieren und Skizzieren; Freitag, 13. Mai, 16 bis 19 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz an der B 303, Abzweigung Schafhof;

● Nutzen und schützen – Waldführung Oberwohlsbach; Freitag, 13. Mai, 14 Uhr, Treffpunkt: Ortsverbindungsstraße Oberlauter-Fornbach, Abzweigung Forsthaus Taimbach. red