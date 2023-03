Fünf Mauerseglerfamilien und ein Turmfalkenpärchen finden zukünftig am Mitwitzer Hackschnitzelheizwerk neue Nistmöglichkeiten. Mit tatkräftiger Unterstützung der Mitwitzer Feuerwehr wurden vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) beschaffte Nistmöglichkeiten in ziemlicher Höhe angebracht.

Brutplätze verschwinden

Mauersegler brüten in Gebäudenischen, was bedeutet, dass ihre natürlichen Brutplätze vorwiegend an hohen, alten Gebäuden und Industrieanlagen liegen, da neue Gebäude und solche, die energetisch saniert wurden, zu wenige natürliche Öffnungen haben.

Die natürlichen Brutmöglichkeiten schwinden mehr und mehr. Gebäudebrütern wie den Mauerseglern fällt es immer schwerer, einen Nistplatz zu finden, Eier zu legen und ihre Jungen auszubrüten und aufzuziehen.

Rückgang der Nahrungsquelle

Auch der Rückgang der Insekten brachten diese faszinierende Vogelart auf die Vorwarnliste der „Roten Liste“. Mit den Schwalben sind sie übrigens nicht verwandt, trotz mancher Ähnlichkeit.

Ob die Mauersegler die neuen Nistangebote am Mitwitzer Hackschnitzelheizwerk finden? Generell gilt: Mauersegler lassen sich nur da ansiedeln, wo bereits Mauersegler fliegen. Schließlich müssen sie einen Brutplatz auch entdecken können. Die Naturschützer wollen deshalb aufgezeichnete Rufe von Mauerseglern abspielen, wenn die Vögel aus dem Süden zurückkehren. Diese Rufe sollen das Gefühl erzeugen, dass sich hier schon andere Mauersegler niedergelassen haben. Mauersegler fliegen direkt von unten den Nistplatzeingang an, dazu sollte eine Einflughöhe von mindestens fünf Metern vorhanden sein. Das ist bei den Nistmöglichkeiten am Heizwerk bestens gegeben.

Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz, die Mitwitzer Feuerwehrleute und die Betreiber des Mitwitzer Hackschnitzelheizwerks sind guter Dinge, dass alles klappt. rg