Der Startschuss für die Innenstadtkampagne der Stadtmacher „ Coburg blüht auf – Komm in deine Innenstadt “ ist gefallen. Auftakt war das Schmücken der Coburger Innenstadt-Brunnen. Diese Tradition gibt es mittlerweile seit 22 Jahren in Coburg , teilt das Citymanagement mit.

Die elf österlich geschmückten Brunnen können bis zum 16. April bewundert werden. Wie in der Vergangenheit bewertet eine Jury die kreativsten Dekorationen. Die Coburgerinnen und Coburger können ihren Lieblingsbrunnen bis zum 16. April wählen. Teilnahmekarten für dieses Gewinnspiel liegen unter anderem im Handel, im Bürgerbüro und im Tourismus Coburg aus. Auch eine Online-Abstimmung unter stadtmacher.co ist möglich. Unter allen Teilnehmern werden zwei Tickets für ein Heimspiel und ein Heimtrikot des HSC verlost sowie zwei Eintrittskarten für die Vorstellung „Ewig Jung“ im Landestheater Coburg am 21. April um 19.30 Uhr und ein Wertgutschein von Zentrum Coburg .

Diese Brunnen sind geschmückt: Brunnen an der Morizkirche (gestaltet von der Mauritiusschule), Spenglersbrunnen (Heimatringschule), Brunnen am Von-Stockmar-Platz (Azubis der Stadt Coburg ), Brunnen am Grünen Baum (Schule am Hofgarten), Gurken-Alex-Brunnen (Rudolf-Steiner-Schule), Alexandrinenbrunnen (Rückert-Mittelschule), Brunnen am Albertinum (Gymnasium Albertinum), Gerberbrunnen (Awo-Abenteuerland Schülerhort), Bürglaßbrunnen (Kinder- und Jugendzentrum Wüstenahorn), Sturmsbrunnen (Lutherschule) und der Säumarktbrunnen (HSC 2000). red