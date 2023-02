„Eine gute und unbürokratische Unterstützung“, so bezeichnen Marina und Wolfgang Zarske vom Obst- und Gartenbauverein Fürth am Berg den Kleinprojektefonds der Leader-Region Coburger Land. Sie müssen es wissen, denn in der Vergangenheit haben sie für ihre Projekte rund um den Naturlehrpfad in Fürth am Berg Fördergelder aus dem Leader-Topf erhalten und konnten so mit Kindern und Helfern aus dem Verein sowie viel ehrenamtlichem Engagement neue Informationstafeln und Mitmachstationen entlang des Weges einrichten.

Die Leader-Region Coburger Land unterstützt seit 2017 durch den Kleinprojektefonds bürgerschaftlich initiierte Projekte in Stadt und Landkreis Coburg auf unbürokratischem Weg mit einem Zuschuss. Auch in diesem Jahr erhalten fünf ausgewählte Akteure eine Förderung für ihre Maßnahmen.

Die Bescheidübergabe fand in dieser Woche im Landratsamt Coburg statt. Einer Pressemitteilung zufolge erhalten insgesamt fünf Akteure für ihre Maßnahmen, die im Jahr 2023 umgesetzt werden sollen, einen Zuschuss zwischen 1000 Euro und 2500 Euro.

Es sind eine Bürgerinitiative , die einen offenen Bücherschrank in Großheirath einrichten will, der Gartenbauverein in Untersiemau, der einen Streuobstlehrpfad neu gestalten will, die Feuerwehr Dietersdorf, die ein Zelt für die Kinder- und Jugendfeuerwehr kaufen will, sowie der VfB Autenhausen, der von dem Geld einen Jugendraum einrichten möchte.

„Nachdem Nachfrage und Akzeptanz des Kleinprojektefonds bei den Engagierten der Region groß sind, wird die Initiative voraussichtlich bis 2027 fortgesetzt und das für Zuschüsse zur Verfügung stehende Budget erhöht“, sagte Tobias Gruber, LAG-Manager der Leader-Region.

35 Projekte bisher unterstützt

Seit dem Start des Fonds im Jahr 2017 gab es laut Gruber 98 Anfragen auf Unterstützung. Dabei beliefen sich die Kosten aller angefragten Maßnahmen insgesamt auf rund 323.000 Euro bei einem Zuschussbedarf von circa 147.000 Euro. Mit dem zwischen 2017 und 2022 zur Verfügung stehenden Budget konnten ein Drittel des Zuschussbedarfs gedeckt und 35 Kleinprojekte unterstützt werden. red