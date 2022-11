In vielen Gemeinden stimmen Chöre in ihren Konzerten mit weihnachtlichen Weisen auf die besinnliche Zeit ein.Bei den Konzerten, die in den Pandemie-Jahren nicht möglich waren, kommt man zur Ruhe, kann die Sorgen des Alltags vergessen und abschalten. So war das auch beim Konzert des Gesangvereins Großheirath-Buchenrod am ersten Adventssonntag. Dabei wurde der Gesangverein vom Landfrauenchor mit Frauen aus dem gesamten Landkreis Coburg sowie vom Chor „Taktvoll“ aus Buch am Forst unterstützt. Pfarrerin Sandra Strunz gab dazu geistliche Impulse. Foto: Michael Stelzner