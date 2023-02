„Ich würde es wieder so machen“, sagte Landwirt Albert Sewald aus Seßlach bei der Spendenübergabe in Höhe von 1250 Euro an die Jugendfeuerwehr Ahorn . Die Landwirte Albert und Niklas Sewald, die in der Gemeinde Ahorn mehrere landwirtschaftliche Flächen gepachtet haben, hatten im vergangenen Jahr die Idee geboren, ein Sonnenblumenfeld, unweit der B 303 zum Selbst-Schneiden anzulegen. Das Feld strahlte mit der Sonne um die Wette, wie Bürgermeister Martin Finzel feststellte. Die Einnahmen, die auf Vertrauensbasis in einen schweren Betonklotz geworfen wurden, sollten der Jugendfeuerwehr Ahorn zugute kommen.

Im August 2022 wurde der große Betonklotz mit schwerem Gerät beiseite geräumt. Und alle waren überrascht: Die Kunden des Sonnenblumenfeldes hatten sich sehr spendabel gezeigt, denn 1250 Euro an Einnahmen wurden gezählt.

Die Jugendfeuerwehr will diesen Betrag für Ausbildung und Ausrüstung verwenden, wie Dominik Vetter ankündigte. mst