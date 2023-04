Ein neues Tandem liest im Café Schubart: Zwei Mitglieder der Coburger Autorengemeinschaft „Schreibsand“ bilden am Freitag, 21. April, ein neues Autoren-Tandem: Andreas Pietsch und Werner Karl, der Sprecher der Coburger Autorengemeinschaft „Schreibsand“, freuen sich auf regen Besuch im Café Schubart in der Mohrenstraße in Coburg . Sie werden aus ihren aktuellen Romanen (Pietsch: „Septembersonnntag“; Karl: „Die ersten Spiegelkrieger“) lesen und bestimmt auch eine textliche Überraschung in petto haben.

Gerne können die Titel erworben und auf Wunsch auch signiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr. Da die Plätze begrenzt sind, wird um rechtzeitiges Erscheinen gebeten. Der Eintritt ist frei; Spenden sind willkommen.

Zudem ist neu im Hybrid-Verlag von dem Coburger Autor Thorsten Läsker das Buch „Da brat mir doch einer den Storch – oder bringt der die Babys dann trotzdem noch?“ erschienen. Nach Angaben des Autors handelt es sich um einen humorvollen Roman über einen scheinbar ewigen Junggesellen und die Tücken und Schwierigkeiten, die eine unbeabsichtigte Schwangerschaft bereithält. Neun Monate im Leben eines Mannes, die alles verändern. Gewürzt mit jeder Menge Fallstricken, Humor und ungeplanten Überraschungen.

Thorsten Läsker, 1975 in Coburg geboren, schlug sich nach Mittlerer Reife, einem Jahr Fachoberschule und Zivildienst mit ein paar kleineren Jobs durch, bevor er sich im Jahr 2000 als Kaufmann im E-Commerce-Bereich selbstständig machte. Diese Tätigkeit fand dann 2020 ihr Ende, woraufhin er sich verstärkt der Leidenschaft des Schreibens widmete, um sich somit einen Kindheitstraum zu erfüllen. Ein frühes Buchprojekt mit dem Titel „Das Alien hinter dem Busch“ ist bereits 2008 bei BOD erschienen. Im Ancient-Mail-Verlag veröffentlichte er 2021 sein Sachbuch „Paranormales Deutschland“, zu dem ein zweiter Band 2023 erscheinen wird.

Der Roman „Da brat mir doch einer den Storch – oder bringt der die Babys dann trotzdem noch?“ ist beim Hybrid-Verlag-Shop, im stationären Buchhandel und bei zahlreichen Onlinehändlern als Taschenbuch für 17,90 Euro erhältlich. red