In Bezug auf Corona sei das normale Schulleben großenteils wieder zurückgekehrt, berichtete Schulleiterin Kerstin Meyer bei der Sitzung des Schulverbandes Untersiemau , zu dem neben Untersiemau auch die Stadt Lichtenfels sowie die Gemeinden Ahorn und Großheirath gehören. Doch was dieses Jahr neu und anders sei: Derzeit werden laut Meyer 17 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine in Untersiemau in einer Willkommensgruppe betreut. Das laufe gut, allerdings werde händeringend nach einem ehrenamtlichen Übersetzer und einer Fachkraft für Deutsch gesucht. Interessenten könnten sich gerne in der Schule melden.

Wegen der Corona-Pandemie fehlen dem Verband schon aus den vergangenen Jahren Einnahmen aus der Mittagsbetreuung. Der Schulverbandsvorsitzende Rolf Rosenbauer, Bürgermeister von Untersiemau , sprach von einer Unterdeckung bei der Mittagsbetreuung. Deshalb wolle man die Gebühren im Schuljahr 2023/24 erhöhen. „Es ist nicht nur eine Mittagsbetreuung, sondern eine gute pädagogische Betreuung“, begründete dies Rosenbauer.

Wie Kämmerin Gisela Wörz mitteilte, betragen die Personalkosten rund 11.000 Euro mehr als angesetzt. Dagegen ist die angesetzte Miete für das Schulgebäude um fast 12.000 Euro gesunken. Auch für die Beförderung der Schülerinnen und Schüler wurden 5865 Euro weniger ausgegeben. Auch beim Gasbezug wurden 6253 Euro sowie beim Stromverbrauch 2796 Euro gespart – „was in diesem Jahr wohl kaum der Fall sein wird“, sagte Wörz. Somit seien die Rücklagen abgebaut.

Digital gut ausgestattet

Weiterhin ging die Kämmerin auf den Vermögenshaushalt ein. Demnach wurden Investitionen in Höhe von 108.176 Euro getätigt. Dabei schlagen die Umgestaltung des Grundschulpausenhofes und die Nutzungsänderung der Hausmeisterwohnung mit 49.200 Euro zu Buche. Weiterhin erhielt die Schule einen Glasfaseranschluss, der rund 20.000 Euro gekostet hat. In diesem Zug wurde im gesamten Schulgebäude eine WLAN-Infrastruktur für rund 15.100 Euro erstellt. Für eine neue EDV-Komplettausstattung wurde der Haushalt des Schulverbandes mit 18.100 Euro belastet. „Hierfür musste kein Darlehen aufgenommen werden“, sagte die Kämmerin.

Die Rücklagen betrugen im vergangenen Jahr 124.251 Euro .

Die Haushaltssatzung 2022 des Schulverbandes schließt im Verwaltungshaushalt mit 1.011.400 Euro und im Vermögenshaushalt mit seinen Eingaben und Ausgaben mit 18.000 Euro ab. Je Verbandsschüler beträgt je Verwaltungsumlage 2669,01 Euro .

Aus dem gesamten Schulverband besuchen 242 Schüler die Schule in Untersiemau . Da aus der Gemeinde Untersiemau mit 161 die meisten Schülerinnen und Schüler kommen, zahlt Untersiemau , mit 429.710 Euro einen großen Teil der Verbandsumlage. Danach folgt die Gemeinde Ahorn mit 34 Kindern und einem Verbandsanteil in Höhe von 90.746 Euro .

Haushalt wird verabschiedet

Das Gremium stimmte der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 sowie dem vorgestellten Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2025 zu. Viel Freude mache den Kindern das Projekt „Natur-Garten-Acker-Werkstatt“, die Schüler hätten auch schon fleißig geerntet, erzählte Rektorin Meyer. Hier seien förderfähige Ausgaben in Höhe von 9.747,90 Euro , die Schule habe 7554 Euro an Förderung bekommen. Die größte Kostenfaktor für die Gemeinde Untersiemau sei die Komposttoilette mit 9350 Euro gewesen, ließ die Kämmerin wissen. mst