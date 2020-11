Vielleicht hat sich der eine oder andere gewundert, warum sich der Christbaum am Marktplatz in Bad Königshofen ab und zu um sich selbst drehte. Das Rätsel lösten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs auf. Damit ist es möglich, den Christbaum via Drehleiter der Feuerwehr von einer Seite aus zu schmücken, ohne diesen immer wieder umsetzen zu müssen. Am Stamm des Christbaums wurde eine Vorrichtung angebracht, womit er gedreht werden kann. Das hat den weiteren Vorteil, dass die rund 80 Meter lange Lichterkette leichter an den Zweigen angebracht werden kann. In den vergangenen Jahren hingen die Lichter oft nur senkrecht von der Spitze herab, erinnert sich Carmen Lang von der Werbegemeinschaft. So sei man mit dem Bauhof der Stadt auf die Idee gekommen, den Baum beim Schmücken zu drehen. mhf