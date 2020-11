Aufgrund der aktuellen Situation wird die gesamte Tour der "Chippendales" auf das Jahr 2021 verschoben. Das betrifft auch die Veranstaltung in Fulda, die ursprünglich am 9. November angekündigt war. Nun wird das Konzert am Mittwoch, 3. November 2021, gespielt werden. Das teilte der Veranstalter Pro vinztour mit.

Bereits für Herbst 2020 gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können gegen einen Gutschein umgetauscht werden, der für ein anderes An gebot eingelöst werden kann. Karten gibt es bei den be kannten Vorverkaufsstellen und auf www.provinztour.de. Die Hotline ist unter Tel.: 0661/280 644 erreichbar.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit Schwerbehinderung sind ausschließlich beim Veranstalter buchbar, Tel.: 07139/547 Mail: ticket@provinztour.de. red