Initiator Karl-Heinz Horter (links) übergab namens der Anwohner und Spender die neue Verkehrstafel an Bürgermeister Herwig Neumann (Mitte, hinten). Mit dabei waren einige Gemeinderäte und Anwohner. Natürlich verhielten sich die Autofahrer in diesem Moment vorbildlich, da sie schon von weitem den Menschenauflauf in der Berliner Straße sahen. Foto: Dieter Hübner