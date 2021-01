Der ehrenamtlich geführten katholisch-öffentlichen Bücherei Markt Oberthulba ist es ab sofort wieder gestattet, einen Abholservice für Medien anzubieten. Das Angebot "Click und Collect" kann mit einem gültigen Leserausweis während des Schließungszeitraums der Bücherei - das derzeit bis einschließlich 14. Februar - genutzt werden. Im Eingangsbereich der Bücherei können vorbestellte Medien zu vereinbarten Abholterminen kontaktlos übergeben werden, wie es in einer Pressemeldung heißt.

"Vormerken" anklicken

Dazu muss man sich vorab in das Leserkonto im Medienkatalog der Bücherei Thulba einloggen, und zwar unter www.eopac.net/BGX430974/. Dort klickt man die gewünschten Medien mit dem Button "Vormerken" an. Im nächsten Schritt muss man einen Abholtermin vereinbaren, entweder per Mail unter kath.buechereithulba@gmx.de oder unter Tel.: 09736/49 11. Dann legt das Büchereiteam die Medien auf einen Rollwagen, der im Eingangsbereich steht. Dort kann man sie dann wegnehmen.

Rückgabe möglich

Für die Abholung rät das Büchereiteam, eine Tasche oder einen Korb mitzubringen. Medien, die nicht mehr zuhause benötigt werden, können bei dieser Gelegenheit auf dem Rollwagen zur Rückgabe abgelegt werden.

Noch ein Tipp vom Büchereiteam: Die kostenlose Bibkat-App, eine mobile Funktion des Medienkatalogs, biete zusätzlichen Komfort für die Handhabung mit dem Smartphone. Die kostenlose App stehe sowohl für Apple iOS als auch für Android-Geräte zur Verfügung. Nähere Informationen findet man auf der Homepage der Bücherei unter www. thulba.koeb-unterfranken.de/aktuelles/. red