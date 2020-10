Herrlich geschmückt ist der Brunnen in der Neubrunner Ortsmitte. Passend zum Erntedankfest, das am Sonntag gefeiert wird. Die Frauen des Neubrunner Obst- und Gartenbauvereins haben sich viel Mühe gemacht und den Brunnen für den Erntedank gerichtet. Viele heimische Nahrungsmittel wie Nüsse, Kraut, Äpfel oder Birnen können bewundert werden. Nicht zu übersehen ist der riesige Kürbis in der Mitte. Dazu läuft ein neuer Wettbewerb: Wer kann das Gewicht des Kürbisses am besten schätzen?Am Brunnen liegen Teilnehmerlisten aus, die in die bereitstehende Urne eingeworfen werden sollen. Abgabeschluss ist der 11. Oktober. Die Gewinner werden benachrichtigt. Foto: Ewald Stretz