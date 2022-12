Zu einem Konzert mit anspruchsvoller böhmischer Blasmusik gastiert die Egerländer Blasmusik am Sonntag, 4. Dezember, 19.30 Uhr, in der Wandelhalle in Bad Brückenau. Eintrittskarten gibt es bei der Kurverwaltung und an der Abendkasse.

Die Freude an der böhmischen Blasmusik zeigen die 20 Musiker und Musikerinnen der Egerländer Blasmusik aus Bad Kissingen, heißt es in einer Pressemitteilung des Egerländer Blasmusik. Das musikalische Repertoire des Orchesters umfasst Werke und Titel der bekanntesten Komponisten für böhmische Blasmusik und natürlich auch die von Ernst Mosch. Unter der musikalischen Leitung von Norbert Glock werden auch ein Klarinettensolo und verschiedene Bravourmärsche präsentiert. "Da will ich den Unterschied von gestochen scharf zu butterweich hören", so der Dirigent. Dieses zweieinhalbstündige Konzert wird ohne Verstärkeranlage präsentiert. Nur der Gesang und die Moderation kommen über Lautsprecher.

Bei ihren Auftritten haben die "Egerländer" immer das gleiche Ziel: Diese Art der Blasmusik - richtig und gut vorgetragen - muss auf den Zuhörer so wirken, als würden ihn Engel über alle Gegenden Böhmens tragen. red