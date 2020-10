1000 Sicherheitsreflektoren hat die Kreisverkehrswacht Bayreuth-Kulmbach für ihre Präventionsarbeit von der Firma Fielmann erhalten. Die örtliche Geschäftsleitung der Augenoptik-Kette hat die Spende im Wert von 500 Euro kürzlich an den bisherigen Vorsitzenden Jürgen Schmidt übergeben.

"Fielmann steht nicht nur für gutes Sehen, sondern offensichtlich auch dafür, gut gesehen zu werden. Das ist in besonderer Weise wichtig, denn jetzt kommt die dunkle Jahreszeit", sagte Schmidt.

Die Kreisverkehrswacht Bayreuth-Kulmbach wird die "Blinkis" im Rahmen der Projekte "Sichtbarkeit" und "Sicher zur Schule - sicher nach Hause" an den Aktionsständen und bei Informationsveranstaltungen an Grundschulkinder verteilen. Die reflektierenden "Eulen" in Kombination mit heller, kontrastreicher Kleidung sorgen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. "Kinder können die vielfältigen Gefahrensituationen auf der Straße noch nicht einschätzen. Daher ist es wichtig, dass die Kleinen gut gesehen werden", meinte auch Augenoptiker Franz Salzig von Fielmann.

Für die Kreisverkehrswacht steht die Verkehrserziehung im Fokus. "Kinder gehören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern. Bei unseren Aktionen zeigen wir ihnen, wie sie sich im Straßenverkehr sicher bewegen und wie wichtig es ist, rechtzeitig von anderen Verkehrsteilnehmern in Dämmerung und Dunkelheit erkannt zu werden", erklärte der neue Vorsitzende Peter Hübner.

Fielmann engagiert sich bereits zum 13. Mal für die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr. Bei der "Blinki"-Aktion 2019/20 verteilte der Augenoptiker 425 000 Reflektoren an 3400 Schulen. Werner Reißaus