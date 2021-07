Die Arbeiten am Bahnhof Marktschorgast sollen nach derzeitigem Stand im August beendet sein. Der Rückbau des Reisendenübergangs ist erfolgt, die Arbeiten am Mittelbahnsteig (Bild) sind ebenfalls abgeschlossen. Auch der Vorplatz konnte gemeinsam mit der Kommune kundenfreundlich gestaltet werden. Im Moment läuft noch die Erneuerung des Bahnsteiges am Gleis 1. Den Neubau lässt sich die Deutsche Bahn 4,2 Millionen Euro kosten. Foto: Bruno Preißinger