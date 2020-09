Bio-Rindfleisch aus der Region für die Region - um die Erzeugung und Vermarktung ging es bei einem Info-Abend für Bio-Rinderhalter in der Umweltstation des Landkreises Lichtenfels in Weismain. Organisiert worden war die Veranstaltung von der Projektleiterin der Öko-Modellregion, Bianca Faber. Diese informiert, dass nach dem Treffen in großer Runde nun erste Schritte der Umsetzung in die Wege geleitet werden und die Verbraucher das Bio-Fleisch bald schon in Filialen einer heimischen Lebensmittelkette kaufen können.

Dirk Grühn, Geschäftsführer des Schlachthofes in Kulmbach, hatte berichtet, dass die Zahl der Bio-Schlachtungen in den vergangenen Jahren zugenommen habe, jedoch eine Vermarktung in der Region selten sei. Genau da möchte die Öko-Modellregion ansetzen und Produzenten und Abnehmer aus der Region zusammenbringen, erläutert Projektmanagerin Bianca Faber die Pläne. Einige Bio-Landwirte meldeten sich im Nachgang bei Bianca Faber, um ihre Bereitschaft am Aufbau einer Verarbeitungs- und Vermarktungskette zu signalisieren. Inzwischen konnte ein erster Partner gefunden und ein erstes Netzwerk vom Produzenten bis zur Vermarktung aufgebaut werden.

"Ökologischer, regionaler und nachhaltiger kann man kein Fleisch kaufen", findet Bianca Faber. "Das Rind vom Biohof wird im nächstgelegenen Schlachthof geschlachtet und im Landkreis vermarktet." Dann kommt es auf die Nachfrage der Kunden an: Wenn der Absatz erfolgreich ist, bestünde bald für weitere Bio-Landwirte aus der Region die Möglichkeit, ihre Produkte im regionalen Lebensmitteleinzelhandel vermarkten.

Für weitere Fragen rund um die Öko-Modellregion Obermain-Jura, steht Bianca Faber zur Verfügung. Kontakt: Bianca Faber, Landratsamt Lichtenfels, Kronacher Straße 32, 96215 Lichtenfels; E-Mail: bianca.faber@landkreis-lichtenfels.de, Telefon 0173/3178470. red