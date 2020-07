Biker spenden mehr als 5000 Euro für Kinderhospiz

Wenn so viele Biker zusammenkommen, könnte es sich ja lohnen, für einen guten Zweck zu sammeln. Das dachten sich die Organisatoren der Motorraddemo gegen Fahrverbote und Einschränkungen für Motorradfahrer, die eine Initiative des Bundesrates auf den Weg bringen soll. Sie hatten mit etwa 250 Bikern gerechnet, die auf den Festplatz in Schweinfurt kommen würden.

Fast so viele kamen schon alleine aus Coburg. In Schweinfurt waren es weit über 5000. Weil die Veranstalter damit nicht gerechnet hatten, waren nicht genug Sammlerinnen mit Spendenbüchsen verfügbar, um alle Fahrer zu erreichen, ehe der Korso durch die Stadt aufbrach. "Trotzdem sind 5011 Euro und 45 Cent zusammengekommen", informiert "Blacky", der in Coburg zur Teilnahme aufgerufen hatte. Das Geld geht an das Kinderhospiz Station Regenbogen in Würzburg.

In zahlreichen Städten gibt es immer wieder Demos von Motorradfahrern gegen die geplanten neuen Auflagen. Meist kommen weit mehr Teilnehmer als erwartet.

Nächste Demo

Die nächste Veranstaltung dieser Art in der Region steigt am Samstag, 8. August, in Mellrichstadt. Die Biker treffen sich um 13 Uhr auf dem Festplatz. Um 14 Uhr startet ein Korso zum "Rhön Run", einer 50 Kilometer-Runde. In Coburg treffen sich Teilnehmer zur gemeinsamen Anfahrt kurz vor 11 Uhr auf dem Anger. rlu