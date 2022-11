Das Bayerische Landesamt für Steuern warnt vor Textnachrichten per SMS mit vermeintlichen Steuererstattungen, wie das Finanzamt Bad Kissingen in einer Pressemitteilung feststellt.

Aktuell werden vermehrt Textnachrichten versendet, in denen vermeintliche Steuererstattungen angekündigt werden. Gleichzeitig erfolge die Aufforderung, einen Link zu öffnen, um Bankdaten zu bestätigen oder einzugeben. Das Bayerische Landesamt für Steuern rät zur Vorsicht und hat folgende Ratschläge parat:

Die Steuerverwaltung fordert niemals Informationen zu Bankdaten per SMS an. Mitteilungen über Erstattungen werden von den Finanzämtern ausschließlich per Post oder elektronisch nach erfolgreicher Authentifizierung bei Elster, einer Onlineplattform zur Übertragung von Steuerdaten, übermittelt. Das Bayerische Landesamt für Steuern empfiehlt daher, derartige Textnachrichten umgehend zu löschen. Zudem sollten niemals Links angeklickt werden, mittels derer persönliche Daten abgefragt werden sollen, sofern nicht sicher ist, dass diese aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen. Auch sollte bei der Übermittlung persönlicher Daten immer auf eine verschlüsselte Verbindung mit einem vertrauenswürdigen HTTPS-Zertifikat geachtet werden. red