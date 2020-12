Das künftige "Bedien-Konzept" für Busse lässt die Gemeinde Pommersfelden auf erfreuliche Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr hoffen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Jochen Strauß vom Landratsamt Bamberg den Entwurf vor. Die in diesem Rahmen erfassten "Bewegungsdaten" machten deutlich, dass die Einwohner der Gemeinde Pommersfelden vor allem nach Höchstadt und nicht nach Bamberg fahren. Auf diese Erkenntnis soll auch das künftige Angebot abgestellt werden. Bürgermeister Gerd Dallner hofft auf einen 60-Minuten-Takt von und nach Höchstadt in der Zeit zwischen 5 und 18 Uhr. Allerdings sei mit der Umsetzung des vorgestellten Konzepts erst 2024 zur rechnen. Eine weitere, für die Gemeinde sehr erfreuliche Nachricht sei, dass am Eingang zum Gewerbegebiet Limbach eine zusätzliche Bushaltestelle eingerichtet werden soll.

Auf die entsprechende Frage berichtete der Gemeindechef, dass mit den Erdbewegungen für das künftige Amazon-Verteilzentrum in Kürze begonnen werde. Laut Zeitplan soll die Halle im Juni 2021 fertig sein. Laufe alles nach Plan, werde Amazon im September den Betrieb aufnehmen. See