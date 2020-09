"Corona bremst den Umweltschutz." Das sagt die Bestseller-Autorin Nadine Schubert. Die Corona-Pandemie hat das Thema Umwelt- und Klimaschutz in den Hintergrund gerückt. Frankens bekannteste Plastik-Gegnerin will es nun wieder in die Köpfe der Menschen bringen. Möglich ist das Ende September in Oberhaid. Dort hält Nadine Schubert einen Vortrag. Im Anschluss daran zeigt sie bei einem Workshop, wie leicht es ist, Wasch- und Putzmittel sowie Kosmetik selbst herzustellen - ohne Verpackung und ohne schädliches Mikroplastik.

Sechs Monate lang blieb die Pause-Taste in Sachen Umweltschutz gedrückt. Und noch heute wird die Berichterstattung von Covid-19 bestimmt. "Das ist in Ordnung! Schließlich ist es ein wichtiges Thema", sagt Nadine Schubert aus Neuschleichach im Landkreis Haßberge. Es gehe um unsere Gesundheit und da sei Vorsicht geboten. Doch auch Plastik wirke sich auf die Gesundheit aus. Und die Umweltverschmutzung habe seit Beginn der Pandemie zugenommen. "Statt Kaffeebechern finde man nun Einweg-Mundschutz-Masken am Straßenrand. Über lange Zeit gab es Lebensmittel nur noch verpackt. Kein Beutel beim Bäcker. Keine Dose an der Frischetheke. Inzwischen habe sich die Lage in den Geschäften geändert. Es sei wieder möglich, eigene Behälter befüllen zu lassen. Die strengen Hygienemaßnahmen wurden an einigen Stellen gelockert. Das mache es leichter, aktiv Plastikvermeidung zu betreiben, meint die Autorin.

Vorträge werden nachgeholt

Jetzt sei es an der Zeit, ausgefallene Veranstaltungen nachzuholen. Deshalb freut sie sich auf ihren ersten Vortrag nach dem Lockdown in Franken. Am Samstag, 26. September, referiert Nadine Schubert unter dem Motto "Besser leben ohne Plastik" um 14 Uhr in der Bibliothek Oberhaid, Schulstraße 2a. Im Anschluss findet ein Workshop (max. 20 Personen) statt. Anmeldung: Sabine Jahn, jasab@t-online.de oder Telefon 09503/5001383 beziehungsweise 0151/56127168. red