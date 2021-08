Die Polizeiinspektion Neustadt braucht in zwei Fällen die Mithilfe von Zeugen. Am Mittwochabend wurde in der Gartenstraße ein geparkter grauer Audi großflächig verkratzt. Der Sachschaden wurde mit circa 3500 Euro beziffert. Am Montagvormittag wurde auf dem Edeka-Parkplatz in der Eisfelder Straße ein grauer VW-Golf vorne rechts leicht angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Sachschadens in Höhe von circa 1200 Euro zu kümmern. Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Neustadt, Telefon 09568/94310, richten. pol