Die Corona-Krise ist keine übliche temporäre Krise, bei der die Konjunktur eine Zeit lang strauchelt und es dann wieder zusehends aufwärts geht. Die Pandemie ist viel-mehr ein Katalysator, der den bereits vorher begonnenen Transformationsprozess beschleunigt. Mit dem technologischen Umbruch bieten sich am Arbeitsmarkt zwar vielfach neue Chancen, jedoch nimmt der Bedarf an Helfertätigkeiten, besonders in der Produktion, ab. In den Jahren vor der Krise gab es einen regelrechten Boom für An- und Ungelernte, der zum Beispiel auch Geflüchteten den beruflichen Einstieg erleichterte. Diese günstigen Bedingungen ändern sich gerade rasant. Über die Hälfte aller in der Corona-Krise Entlassenen haben keinen Berufsabschluss, teilt die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg mit.

Berufsberatung für Erwachsene

Die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg bietet in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof mit der Berufsberatung im Erwerbsleben ab sofort ein neues Dienstleistungs- und Beratungsangebot an, das sich gezielt an Beschäftigte oder an Menschen richtet, die den Wiedereinstieg ins Berufsleben anstreben. Es geht nicht um den Wechsel des Arbeitsplatzes oder Arbeitgebers. Interessierte Arbeitnehmer und Arbeitgeber können sich direkt an die Qualifizierungsprofis Ute Schülein, Markus Götz und Elmar Liebner wenden. Auch Beratungstermine direkt vor Ort im Betrieb sind möglich. Die Telefonnummer 0951/9128-300 gilt für ganz Oberfranken (donnerstags 16 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung), die E-Mail-Adresse lautet Bamberg.Beratung@arbeitsagentur.de. Weitere Infos: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bamberg-coburg/berufsberatung-im-erwerbsleben. red