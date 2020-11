Matthias Einwag Weihnachten wird in diesem Jahr anders. Die durch die Pandemie erzwungene Ruhe im Advent könnte eine Chance sein, sich Gedanken zu machen, welches Geschenk zu wem passt - und welches Geschenk länger nachwirkt und auch in Monaten oder Jahren noch Freude hervorruft, wenn die Pandemie längst überwunden sein wird.

Mit den Präsenten könnten die Schenkenden in diesem Jahr nicht nur die eigentlichen Zielpersonen erfreuen, sondern zugleich auch Wirts- und Geschäftsleute der Region. Denn wer jetzt nur über Internet im Onlinehandel großer Konzerne kauft, muss sich nicht wundern, wenn die örtliche Geschäftswelt über kurz oder lang ausgedünnt sein wird.

"Wir haben einen Weihnachtsbock, den Doldenzupfer, und das dunkle Landbier abgefüllt in 0,75-Liter-Flaschen sowie Fünf-Liter-Fässchen, aber auch in Fässer bis 20 Liter", sagt der Nedensdorfer Braumeister Reinhold Reblitz, der, wie viele Brauer und Wirtsleute zur Zeit, ganz auf den Verkauf "to go" setzt.

Eine Hilfe in schwerer Zeit

Für alle diese Bierspezialitäten könnten Geschenkgutscheine erworben werden, fährt er fort. "Gutscheine sind jetzt sehr, sehr wichtig für die Gastronomie", denn das helfe vielen Betrieben zu überleben. Auch Gutscheine für Übernachtungen könne man schenken, etwa für Verwandte oder Bekannte, die weiter entfernt wohnen und im nächsten Jahr am Obermain ein Wochenende verbringen möchten. "Wir haben schöne Geschenkgutscheine in transparenten Umschlägen dafür vorbereitet", sagt Reinhold Reblitz. Eine Geschenkidee für einen größeren Personenkreis sei ferner, Gutscheine für eine Bierprobe im Wirtshaus mit kleiner Brauereiführung und gemeinschaftlichem Abendessen zu ordern. Der Braumeister: "Bis Corona war das ein Renner, aber dann ist des jäh weggebrochen."

Das Gute an den Gutscheinen: Sie müssen nicht auf einmal aufgebraucht werden, sondern können ratenweise eingelöst werden - der Beschenkte kann den eingetragenen Betrag seines Gutschein nach und nach aufbrauchen - natürlich auch für Speisen und Getränke, die "to go" angeboten werden.

Kombinieren lassen sich Gutscheine von Gaststätten aus der Genussregion am Obermain zudem wundervoll mit Gutscheinen der Obermain-Therme, die auf deren Webseite bestellt werden können.

Collagen und Fotoleinwände

Originelle Geschenkideen hat auch Fotografenmeisterin Rosi Jörig vom Staffelsteiner Fotostudio "promedia": "Bilder für die Lieben, die weit weg sind oder die in Wohnheimen leben und heuer nicht so oft besucht werden konnten wie sonst." Beispielsweise können Kinder oder Enkel aus vorhandenen Fotos stilvolle Collagen anfertigen lassen. So kann man sich im Bild festgehalten selbst verschenken. Eine Idee ist, daraus eine Fotoleinwand zu machen. Wer's ein wenig kleiner liebt, dem seien Fotobücher zu empfehlen: Die schönsten Bilder der Familie aus dem Jahr 2020 oder auch Bilder der Heimat, vom Wandern über den Staffelberg oder den Veitsberg, durch den Banzer Wald oder vom Baden im Baggersee.

Der Phantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. Ergänzt werden können solche Fotobücher durch kleine Texte, die selbst formuliert werden. Denkbar ist zudem, die zwölf schönsten Landschaftsaufnahmen des Jahres zu einem Kalender zusammenzustellen und die jeweilige Seite mit einem jahreszeitlich passenden Sinnspruch zu schmücken.

Zum Verschenken eignet sich zudem die Musik-CD der Staffelsteiner Klampfengruppe "Ins Land der Franken fahren". Darauf sind 18 Titel zu finden, die ein wenig Frohsinn in die Winterzeit zaubern. Unter anderem haben die 27 Staffelsteiner Klampfenspieler alle sechs Strophen des Frankenlieds eingespielt: "Wohlauf die Luft geht frische und rein."

Zu haben ist diese CD zum Preis von zehn Euro beim Staffelsteiner Kur- und Tourismus-Service oder direkt beim Leiter der Klampfengruppe, Rudi Paul, unter der Telefonnummer 09573/6344.

Zudem hält Rudi Paul den aktuellen Kalender zum Verkauf bereit, den die Fotogruppe der Kultur- und Freizeitfreunde für 2021 zusammengestellt hat. Der Kalender kostet zehn Euro.