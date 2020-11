"Bayern unterstützt seine finanzschwachen Kommunen intensiv. 29 Kommunen in Unterfranken erhalten fast 20 Millionen Euro an staatlichen Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen. Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe", teilte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) gestern im Anschluss an die Sitzung des Verteilerausschusses mit den kommunalen Spitzenverbänden sowie Vertretern des Innen- und Finanzministeriums mit.

Geld fließt auch in den Landkreis Haßberge, wie aus der Mitteilung des Ministeriums hervorgeht: Der Landkreis selbst bekommt eine Unterstützung in Höhe von 1,3 Millionen Euro.

Bei den Kommunen kommen die Stadt Zeil und die Gemeinde Bundorf zum Zug. Bundorf erhält 100 000 Euro an Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen und die Stadt Zeil 1,325 Millionen Euro.

"Der Freistaat steht auch in den aktuell extrem schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie als verlässlicher Partner an der Seite seiner Kommunen. Die besondere Unterstützung strukturschwacher Kommunen im ländlichen Raum ist mir besonders wichtig", so Füracker.

Von den Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen profitieren sowohl Landkreise als auch Städte und Gemeinden. Sie sollen finanzschwachen Kommunen bei der Konsolidierung ihrer Haushalte unterstützen und Handlungsspielräume eröffnen. Bayernweit erhalten 149 Kommunen 2020 Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen. red