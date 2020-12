Der Markt Pressig rüstet die Fahrzeugflotte des gemeindlichen Bauhofs auf. Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang und auch prompt zu den ersten Schneefällen konnten zwei neue Traktoren im Bauhof Pressig der Bestimmung übergeben werden. Am 30. November hatte das Bauhof-Team noch theoretische und praktische Einweisungen an den technisch vielfältig ausgestatteten Multi-Fahrzeugen. Am Dienstagfrüh, noch bei Dunkelheit, war der erste Schnee gefallen und die Fahrzeuge mussten zum ersten Wintereinsatz ausrücken, um die circa 42 Kilometer Gemeindestraßen von Schnee zu befreien.

Neben Winterdienst und Grünpflege werden die Traktoren mit Anhänger hauptsächlich für Transportfahrten und für viele Arbeiten mehr benötigt, informiert Steffen Hauck vom Bauhof-Team. Kämmerer Antonio Sauchella beziffert die Gesamtkosten für beide Fahrzeuge auf rund 326 000 Euro, die über Leasingvertrag abgewickelt werden. Jedes der Fahrzeuge hat eine Leistung von 165 PS. Eines der Fahrzeuge verfügt noch über eine Frontzapfwelle als Antrieb für eine Schneeschleuder. Die Schneepflüge sind 2,80 Meter, bzw. drei Meter breit.

Bürgermeister Stefan Heinlein freute sich über diese Neuanschaffung, die für die Leistungsfähigkeit eines modernen und effizient arbeitenden Bauhofs notwendig sei. Bei der Übergabe dankte er dem Bauhof-Team für den ganzjährigen Einsatz und wünschte stets unfallfreie Fahrt. "Im Gesamtkonzept des Bauhofes Pressig wird auf einen guten und ausgewogenen Fuhrpark geachtet. Alle Fahrzeuge werden 365 Tage im Jahr genutzt und sind komplett ausgelastet, da die meisten Arbeiten - gerade auch im Tiefbau - selbst durchgeführt werden", so der Rathauschef. eh