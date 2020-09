Am Montagmittag klingelte ein Unbekannter an der Haustür eines Anwesens in der Kemmerner Hauptstraße und gab an, er komme von der bekannten Fernsehsendung "Bares für Rares". Durch geschicktes Überreden wurde dem Mann vom Hausbesitzer ein Schmuckkästchen ausgehändigt, in dem sich neben diversem Modeschmuck auch Goldschmuck befand. Nach kurzer Begutachtung des Inhaltes teilte der Unbekannte mit, der Inhalt wäre lediglich 40 Euro wert. Er behielt das Kästchen, übergab das Geld und verließ das Grundstück. Ein 32-Jähriger aus Baden-Württemberg konnte zwischenzeitlich als Käufer ermittelt werden. Er muss sich nun wegen eines Betrugsdelikts verantworten. Der tatsächliche Wert des Schmuck dürfte bei mehreren Hundert Euro liegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die Sendung "Bares für Rares" keine Ankäufer schickt. Bei ungebetenen Haustürgeschäften sollte man grundsätzlich misstrauisch sein. red