Zwei leicht verletzte Personen sowie etwa 12 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Mittwochnachmittag in Burgebrach ereignete. Verkehrsbedingt mussten in der Bamberger Straße zwei Autofahrer abbremsen. Dies erkannte eine nachfolgende 75-jährige Dacia-Fahrerin offensichtlich aufgrund der tief stehenden Sonne zu spät und fuhr auf den Ford Fiesta eines 43-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford noch auf einen Seat aufgeschoben. Sowohl der Ford-Fahrer als auch die 41-jährige Seat-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Nachträglich wurde bei der Polizei eine Unfallflucht zur Anzeige gebracht. Bereits zwischen dem 18. und 19. Januar fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen eine Laterne in der Ortsstraße Am Markt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro, der Verursacher suchte das Weite. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Einbrecher scheitert

an Alarmanlage

Um auf das Grundstück eines Gartenhauses in der Flur-Nr. 1234 zu gelangen, beschädigte ein Unbekannter bereits am 15. Januar gegen 2.20 Uhr das Maschendrahttor. Anschließend wollte der Eindringling offensichtlich in das versperrte Gartenhaus eindringen. Da jedoch die Alarmanlage anschlug, flüchtete er. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann der Polizei Hinweise geben?

Autofahrerin übersieht Fahrradfahrer

Von der Bahnhofstraße kommend fuhr am Mittwochmorgen eine Autofahrerin nach links in die Kapellenstraße ein. Wegen der dortigen Absperrung benutzte die 30-Jährige die linke Fahrbahnseite und übersah dabei einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Es kam zum Streifvorgang, bei dem der 51-jährige Radler stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Gewerbeaufsichtsamt schreitet ein

Auf dem Dach einer Firma in der Pointstraße führten am Dienstagnachmittag mehrere Personen Arbeiten durch. Da weder ein Gerüst, noch eine Absturzsicherung angebracht und auch die benutzte Leiter ungesichert war, wurden in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeaufsichtsamt die Arbeiten eingestellt. pol