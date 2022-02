Zwei leicht verletzte Personen sowie etwa 30 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag ereignete. Von Drosendorf in Richtung Bamberg war eine 59-jährige Seat-Fahrerin unterwegs und übersah eine rote Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es deshalb zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten BMW eines 75-Jährigen. Die beiden verletzten Fahrzeugführer mussten durch Rettungsfahrzeuge ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Freiwillige Feuerwehr Memmelsdorf mit 15 Kräften zur Absicherung der Unfallörtlichkeit im Einsatz.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Max-Brose-Straße geparkten Pkw beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwoch, 2.30 Uhr. Obwohl dabei am blauen Audi A 3 ein Schaden am linken Kotflügel in Höhe von geschätzten 700 Euro entstand, fuhr der Verursacher davon, ohne seiner Unfallmeldepflicht nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-310 bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden.

Außenspiegel kommen sich in die Quere

Im Verlauf einer Linkskurve auf der Strecke zwischen Vorra und Weiher kamen sich am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr die Außenspiegel zweier Pkw im Begegnungsverkehr zu nahe. Am blauen Toyota Prius eines 40-Jährigen wurde der linke Außenspiegel komplett zertrümmert. Ohne anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Fahrer eines roten Kleinwagens . Auch zu diesem Vorfall bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Verletzter verweigert Behandlung

Gegen 1.30 Uhr war am Donnerstag ein alkoholisierter Fußgänger in der Alleestraße in Hirschaid auf dem Nachhauseweg. Beim Überqueren der Jahnstraße kam es nach Angaben des 21-Jährigen zum Zusammenstoß mit einem roten Kleinwagen . Dabei stürzte der Mann auf die Fahrbahn und zog sich diverse Verletzungen an den Knien, Ellenbogen, Händen und im Gesicht zu. Ein an die Unfallstelle gerufener Rettungsdienst begutachtete den 21-Jährigen. Eine ärztliche Behandlung verweigerte der Leichtverletzte jedoch. Der vor Ort durchgeführte Alkotest erbrachte einen Wert von 2,02 Promille.

Wer hat den Zaun beschädigt?

Den Zaun sowie den Sichtschutz eines Anwesens in der Angerstraße beschädigten Unbekannte und richteten dabei einen Schaden von ca. 200 Euro an. Wer hat zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht und kann der Polizei Hinweise geben? pol