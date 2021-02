Aus dem Staub machte sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsteilnehmer , nachdem er auf dem Rewe-Parkplatz in Burgebrach gegen die hintere Stoßstange eines geparkten schwarzen BMW gefahren war. Die Unfallflucht , bei der ein Sachschaden von etwa 500 Euro verursacht wurde, ereignete sich zwischen 14.50 und 15.05 Uhr. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol