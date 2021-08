Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntagabend einen geparkten Pkw und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Der Mazda war von 16.10 bis 17.20 Uhr auf dem Parkplatz des Fußballplatzes in der Erlacher Hauptstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Halter entsteht 2000-Euro-Schaden

Einen Schaden von rund 2000 Euro hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag zwischen 12 und 12.50 Uhr nach einer Unfallflucht am Schloßgraben. Vermutlich beim Vorbeifahren war er gegen die hintere linke Fahrzeugseite eines 3er BMW gestoßen. pol