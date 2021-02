Gegen den linken Außenspiegel eines auf dem Parkplatz des Eedeka-Einkaufsmarktes in der Hollfelder Straße abgestellten weißen VW Polo fuhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer und richtete dabei einen Schaden von rund 100 Euro an. Ohne den Unfall der Polizei zu melden, fuhr der Verursacher davon. Die Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 6 und 13.30 Uhr. pol