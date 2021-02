Eine Delle auf Höhe des Türgriffs hinten links verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem auf dem Parkplatz von Schloss Seehof abgestellten grauen Toyota Yaris. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Unfallflucht ereignete sich am Sonntagnachmittag, zwischen 13.25 und 14.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.