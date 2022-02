Nach langjähriger Tätigkeit an der Steigerwaldschule Ebrach wurde deren Hausmeister Thomas Wellein jetzt offiziell in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Die Feierstunde fand coronabedingt in kleinem Rahmen im Landratsamt Bamberg statt.

Wolfgang Schön, Fachbereichsleiter der Abteilung Schulen des Landratsamtes Bamberg , würdigte den beruflichen Werdegang von Thomas Wellein und die vielfältigen fachlichen Kenntnisse, die dieser in seinem komplexen Aufgabengebiet als Schulhausmeister immer wieder einbringen konnte. Dabei lobte er nicht nur dessen wertvolle Arbeit, sondern bedankte sich bei ihm auch für das stets gute und konstruktive Miteinander.

Schulleiterin Katja Braun fasste in ihrer kleinen Ansprache das facettenreiche Wirken von Thomas Wellein zusammen. Sie schilderte beispielsweise seinen Einsatz bei der Durchführung der vielfältigen Schulveranstaltungen sowie die stete Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft in allen Bereichen des Schullebens. Gleichzeitig würdigte sie Wellein als „Hausmeister mit Leib und Seele“, der das ihm anvertraute Schulgebäude mit all seiner technischen und digitalen Ausstattung immer fest im Griff gehabt hätte. Im Namen aller an der Steigerwaldschule Tätigen dankte die Schulleiterin Thomas Wellein herzlich für dessen geleistete Arbeit. red