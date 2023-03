Schloss Weissenstein in Pommersfelden öffnet ab Samstag, 1. April, wieder seine Tore. Es finden Führungen zur vollen Stunde zwischen 11 und 17 Uhr − letzte Führung um 16 Uhr − immer von Mittwoch bis Sonntag statt. Wenn auch im Schloss selbst noch etwas kühlere Temperaturen herrschen, so ist alles für die Besucher auf Hochglanz gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinnützigen Stiftung Schloss Weissenstein. Darin steht außerdem: Der Schlossladen wartet mit vielen Neuigkeiten auf und kann auch unabhängig von einer Schlossführung besucht werden. Im Park wurden die Wege ausgebessert und die Brücke über den Weiher erneuert

Schloss Weissenstein wurde in Krisenzeiten weder zerstört noch geplündert und zählt zu den bekanntesten Kulturdenkmälern Frankens. Das barocke Juwel am Rand des Steigerwalds unweit von Bamberg zeigt sich bis heute im Originalzustand. Der Bauherr Kurfürst Lothar Franz von Schönborn ließ seinen Sommersitz nach Plänen von Johann Dientzenhofer und Johann Lukas von Hildebrandt errichten und richtete es nach seinen persönlichen typisch barocken Ideen, Vorstellungen und Wünschen ein. Insbesondere „die Stieg, mein Meisterstück“ − also das Treppenhaus − ist ein Prachtbeispiel barocker Inszenierung. Auch die märchenhafte Muschelgrotte und der festliche Marmorsaal haben bis heute nichts an ihrer Faszination verloren. red