Die Deutsche See GmbH veranstaltet am Pfingstsamstag, 27. Mai, auf dem Gelände des Sportzentrums Gaustadt ein Fußballturnier mit Sommerfest . Zu diesem Großereignis werden über 400 Spieler und Zuschauer aus ganz Deutschland erwartet. Natürlich sind auch Besucher aus der Region herzlich willkommen.

Der gastgebende ASV 1910 Gaustadt steht damit vor einer organisatorischen Mammutaufgabe. Vor und nach den Fußballspielen auf dem Haupt- und Kunstrasenplatz des Gaustadter Stadions findet auf dem oberen und unteren Freigelände das große Sommerfest der „Seeleute“ statt.

In der letzten Sitzung des Vorstandgremiums, der Abteilungsleiter und der Ausschussmitglieder des Vereins haben die Verantwortlichen beschlossen, in einer weiteren Sitzung am Dienstag, 11. April, 19 Uhr, weitere Details festzulegen.

Neue Angebote

Gymnastik-Abteilungsleiterin Wilma Ziegler informierte über ein weiteres Angebot des Vereins. Demnach startet der ASV ab Sonntag, 23. April, mit einem Zumba-Kurs unter der Leitung von Elena Lang im neu renovierten Gymnastikraum des Sportzentrums in der Badstraße.

Neu gegründet wurde eine Mädchenfußballmannschaft, die vom langjährigen ehemaligen Spieler des FC Eintracht Bamberg , Peter Heyer, trainiert und betreut wird. red