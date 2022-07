Ab kommenden Montag, 11. Juli, wird das Testzentrum in Scheßlitz , im ehemaligen Netto-Gebäude, wieder seine Pforten öffnen. Öffnungszeiten sind werktags von 9 bis 11 Uhr. An den Wochenenden und Feiertagen bleibt das Testzentrum geschlossen.

Es werden keine Tests für Selbstzahler vorgenommen, sondern nur für nachfolgend genannte Personen: Einen PoC-Antigen-Schnelltest erhalten Personen, wenn die zu testende Person jünger als fünf Jahre ist, einen Test zur Beendigung der Quarantäne (Freitestung) benötigt Besucher oder Angehörige eines Patienten bzw. Bewohners in Krankenhäusern, Altenheimen oder Pflegeeinrichtungen ist, Angehörige pflegt, mit einer mit dem Corona-Virus infizierten Person im selben Haushalt lebt, an einer Behinderung leidet und Unterstützung erhält oder die Assistenzkraft eines Menschen mit Behinderung ist, an einer Impfwirksamkeitsstudie teilnimmt.

Einen PCR-Test erhalten Personen, die einen positiven Antigen-Schnelltest oder Pooling-Test vorlegen, einen sogenannten Bestätigungs-PCR-Test. Es werden keine Tests für Selbstzahler durchgeführt. Informationen: gkg-bamberg.de. red