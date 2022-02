Die Bamberger Veranstaltungen, Märkte und Feste stehen für nur für die Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion für Lebensfreude pur und haben oftmals eine lange Tradition. Nach der Absage der Weihnachtsmärkte befürchtet die SPD-Stadtratsfraktion nun auch das Aus für die bevorstehenden Frühjahrs- und Faschingsveranstaltungen.

Nach Ansicht der SPD-Stadtratsfraktion treffen die Veranstaltungsabsagen die Bamberger Markthändler und Schausteller besonders hart. „Ein jahrhundertealter Kulturzweig könnte in unserer Region unwiederbringlich verloren gehen, wenn wir den betroffenen Unternehmern nicht schnellstmögliche und nachhaltige Unterstützung anbieten können“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Heinz Kuntke in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

„Wir machen uns große Sorgen, um alteingesessene Familienbetriebe, die den Weihnachtsmärkten, Volksfesten, Kirchweihen und Märkten in unserer Region eine besondere Prägung geben und als langjährige Teilnehmer teils auch zu einem ,Gesicht’ des jeweiligen Festes geworden sind“, so Kuntke.

Die SPD-Stadtratsfraktion möchte in einem Antrag von der Verwaltung wissen, welche kommunalen, regionalen, landes- und bundesweiten Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Unternehmer bereits erfolgt sind und wie der aktuelle Stand der Bamberger Veranstaltungen für das Jahr 2022 ist. red