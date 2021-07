Das „Sommerkino on Tour“ geht in die dritte Runde. Diesmal erobert das Programmkino Lichtspiel die Kulturgärtnerei in der Färbergasse 28/Ecke Tocklergasse.

Von heute bis Samstag, 17. Juli, und von Donnerstag, 22., bis Samstag, 24. Juli, werden in in Kooperation mit der IG Aktive Mitte auf dem Spielplatzgelände Tocklergasse Filme gezeigt. Dort ist auch für Getränke und Snacks gesorgt. Bei der Auswahl setzen die Veranstalter auf ein breit gefächertes Filmangebot. Von bayrischer Krimikomödie über Dokumentarfilme bis hin zu Oscar®-Gewinnern ist für jeden Geschmack etwas dabei. An den Sonntagen 18. und 25. Juli sind Jokertage für eventuell verregnete Vorstellungen. Einlass ist um 20.30 Uhr, Beginn bei Dämmerung gegen 21.30 Uhr. Weitere Informationen, Tickets und das Hygienekonzept unter www.lichtspielkino.de. red