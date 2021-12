Die Rangerin des Naturparks Fränkische Schweiz – Frankenjura und die Gebietsbetreuung Obermain-Jura bekommen bei der Besucherlenkung am Staffelberg durch die 5a und die Umweltgruppe der Viktor-von-Scheffel-Realschule tatkräftige Unterstützung. In einer gemeinsamen Workshopreihe sollen Videoclips erarbeitet werden, um die Staffelberg-Ausflügler besser über Verhaltensregeln im Naturschutzgebiet zu informieren.

Mit Hilfe von Steckbriefen konnten die interessierten Schülerinnen und Schüler zum Auftakt mehr zu Lebensraumansprüchen, Lieblingsfutter und Vorlieben einiger Staffelbergbewohner erfahren, aber auch Dinge, die diese gar nicht mögen. Als Plüschtiere haben sich das Große Mausohr, der Uhu und der Schwalbenschwanz vorgestellt. Auch das Purpurknabenkraut und die Goldammer haben auf sich aufmerksam gemacht.

„Wie verhalte ich mich auf meiner nächsten Wanderung, damit ich die Tiere und Pflanzen am Staffelberg nicht störe?“, wollte die Gebietsbetreuerin Miriam Wiblishauser von den Kindern wissen. Auf den Wegen zu bleiben, keinen Müll zu hinterlassen und auch generell rücksichtsvoll mit der Umwelt umzugehen, war für die aufgeweckten Kinder selbstverständlich. Konrektorin Monika Greßmann-Schierer und BerRin Annette Hohl von der Umweltgruppe zeigten sich begeistert und freuen sich auf die Zusammenarbeit. Schließlich engagieren sich die Schülerinnen und Schüler während ihrer Wandertage auf den Staffelberg aktiv im Naturschutz, indem sie Müll sammeln.

„Eingebettet werden die im Schulprojekt entstehenden Videoclips in das Besucherlenkungskonzept am Staffelberg “, erklärt Naturpark-Rangerin Julia Dummert. In Zusammenarbeit mit der Gebietsbetreuung, den Naturschutzbehörden , der Naturschutzwacht, dem Tourismus und der Stadt Bad Staffelstein wird die Besucherlenkung am Staffelberg überarbeitet.

Die Zusammenarbeit zielt auf einen risikoarmen Naturgenuss am Berg der Franken ab sowie darauf, die Beeinträchtigung der Natur so gering wie möglich zu halten. Neben den Maßnahmen ist aber das rücksichtsvolle Miteinander jedes Einzelnen gefragt. red