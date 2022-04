Trotz Corona wurde beim FC Kirchlein die spielfreie Zeit genutzt und viel erreicht. So geht es sportlich aufwärts und auch die Änderungen im Hauptvorstand bei den Neuwahlen haben bei der Jahreshauptversammlung gezeigt, dass es stimmt bei diesem Fußballverein .

Vorsitzender Ralf Vogt freute sich, dass das Vereinsleben in den vergangenen zwei Jahren nicht zum Erliegen gekommen ist. So wurden durch Arbeitseinsätze die beiden Fußballplätze in Schuss zu halten. Dazu wurde ein Rasentraktor angeschafft. Im Sportheim wurde die Bestuhlung frisch aufgepolstert. Dringend notwendig war die Renovierung der Kabinen.

Mit einem Strahlen im Gesicht hielt der sportliche Leiter Thomas Erhardt seinen Bericht. Kein Wunder, ist es doch gelungen, wieder eine 2. Mannschaft melden zu können.

Gegen das Protokoll von Carlo Grech gab es keine Einwände. Dies war mit dem Kassenbericht von Jürgen Gahn nicht anders. Allerdings hat die Corona-Pandemie die Einnahmen zurückfahren lassen. Ralf Vogt meinte dazu, das nun an den Donnerstagen wieder regelmäßig Spielersitzungen im Sportheim stattfinden, sie seien eine wichtige Einnahmequelle. Die Möglichkeit, bei runden Geburtstagen präsent zu sein, war auf Grund von Corona nur selten möglich. Trotzdem war es schön, dass die meisten Jubilare den Verein mit einer Geldspende bedacht haben. „Als eigenständiger Verein haben wir viel Arbeit und Aufwand auch in finanzieller Hinsicht. Aus diesem Grund möchte ich unsere Mitglieder, Freunde und Gönner bitten, den Verein auch weiterhin zu unterstützen“, so der Vorsitzende.

Bürgermeisterin Christine Frieß zeigte sich sehr angetan von den Aktivitäten des FC Kirchlein. Trotz tiefer Einschnitte durch die Pandemie sei im Vereinsleben viel erreicht worden. Sie wünschte dem Verein auch weiterhin viel Erfolg.

Auch wenn Ralf Vogt als Erster Vorsitzender und Carlo Grech als Schriftführer nicht mehr kandidierten, konnte die Neuwahl zügig durchgeführt werden. Das Ergebnis: Erster Vorsitzender Martin Schneider , Zweiter Vorsitzender Ralf Vogt, Geschäftsführer Uwe Gottschlich, Schatzmeister Jürgen Gahn, Schriftführer Tobias Grech, Sportlicher Leiter Thomas Erhardt, 1. Spielleiter Martin Höhn, 2. Spielleiter Paul Fößl. Vorstandsmitglieder sind Johannes Kutschki, Claudia Falkenhain, Roland Heinel, Andreas Sterzer und Leo Mahr, Kassenrevisoren Matthias Erhardt und Peter Gottschlich.

Der neue Vorsitzende Martin Schneider dankte seinem Vorgänger für die geleistete Arbeit. Er hoffe, dass alle von Erkrankungen verschont bleiben. Auch gehe es mit Renovierungsarbeiten weiter. So werde bei den Planungen die Bratwurstbude in Angriff genommen. Es wäre schön, wenn sich der ein oder andere Helfer zur Umsetzung der Aktion anbieten würde. Da auf Veranstaltungen in den letzten zwei Jahren weitgehend verzichtet wurde und ein Fest zum 50-jährigen Bestehen nicht möglich war, soll dies mit einem Festakt an der Kirchleiner Kirchweih im Sommer im kleinen Rahmen nachgeholt werden. rdi