Nach links über die durchgezogene Linie auf die Gegenfahrbahn geriet am frühen Mittwochmorgen auf der B 505 der Fahrer eines Sattelzuges. Der in diesem Moment entgegenkommende Fahrer eines Lkw konnte gerade noch so weit nach rechts ausweichen, dass es nur zu einem Streifvorgang kam. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 8000 Euro.

Abstand reichte bei weitem nicht aus

Weil er bei dichtem Verkehr vor ihm abbremsende Fahrzeuge zu spät bemerkte und seine Geschwindigkeit nicht an die Verkehrsverhältnisse angepasst hatte, fuhr am Dienstagnachmittag ein Honda-Fahrer einem Ford ins Heck. Der Sachschaden summiert sich auf rund 10 000 Euro.

Zum Fahrverbot

kommt eine Geldstrafe

Nach einer Mitteilung über ein mögliches illegales Straßenrennen kontrollierte eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 0.30 Uhr in der Emil-Kemmer-Straße ein verdächtiges Fahrzeug. Bei der Überprüfung des 21-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass ein rechtskräftiges Fahrverbot vorlag. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt unterbunden und gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens trotz Fahrverbot eröffnet. Neben dem bestehenden Fahrverbot droht ihm nun noch eine Geldstrafe.

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt

In der Bamberger Straße in Strullendorf geriet am Dienstagabend ein 29-jähriger Autofahrer in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten bei dem Fahrzeugführer starken Alkoholgeruch und einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille fest. Bei dem Mann wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt und er musste seinen Pkw stehen lassen. Ihn erwartet neben einer Fahrerlaubnissperre nun auch eine hohe Geldstrafe.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Am Sonntagnachmittag zwischen 12 und 14 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Brauerei „Sauer“ ein geparkter grauer Audi Q3 angefahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2200 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, entgegen.

Da kommt einiges zusammen

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde am Dienstagnachmittag in der Stockseestraße ein 26-jähriger junger Mann mit seinem Ford-Focus kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten fest, dass an dem Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren und für diesen keine gültige Zulassung bestand. Auch hatte der Fahrzeugführer seit Wochen keinen Führerschein mehr. Sowohl dem Besitzer der Kennzeichen als auch dem Fahrzeugführer drohen nun eine Geldstrafe.

Erst in den Zaun,

dann auf und davon

Am Ortseingang von Kirchschletten geriet am Freitagmorgen ein Verkehrsteilnehmer aus noch ungeklärter Ursache in der dortigen scharfen Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug stieß anschließend frontal in die Hecke und den Zaun des Friedhofs. Ohne den Unfall, bei dem ein Schaden von rund 1000 Euro entstand, bei der Polizei zu melden, fuhr der Verursacher davon. An der Unfallstelle konnten Splitter eines Autoscheinwerfers sowie Plastikteile einer Frontstoßstange aufgefunden und sichergestellt werden.

Lattenzaun hielt

nicht stand

Am Montagmorgen zwischen 6 und 8 Uhr wurde der Holzlattenzaun eines Anwesens in der Germanenstraße angefahren. Aufgrund der Spuren dürfte es sich beim Schadensverursacher um einen Lkw gehandelt haben. pol