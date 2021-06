In einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße wurde am Dienstag gegen 14 Uhr ein 25-Jähriger dabei beobachtet, wie er drei Tetrapacks Wein in seinen Rucksack steckte und den Laden verließ, ohne diese zu bezahlen. Von einem Angestellten darauf angesprochen, musste er ins Büro folgen. Der Wein hatte einen Wert von fünf Euro. Gegen 19 Uhr wurde ein 18-Jähriger im gleichen Supermarkt dabei beobachtet, wie er seinen Rucksack mit verschiedenen Lebensmitteln füllte. An der Kasse bezahlte er lediglich eine Cola. Darauf angesprochen, konnte in seinem Rucksack weiteres Diebesgut im Wert von 17 Euro aufgefunden werden.