Der Inbegriff der Hard-Working-Band sind ohne Frage „Boppin’B“. Nach 37 bewegten Jahren und über 6000 gespielten Konzerten , nach Chartplatzierungen, großen und kleinen Fernsehshows, nach Tourneen in ganz Europa auf den größten (und nicht selten auch auf den kleinsten) Bühnen, versprüht diese Bande von Rock’n’Roll-Enthusiasten immer noch jeden neuen Tag eine unglaubliche Energie, sobald sie die Bühne entert.

Am 13. Januar ist es wieder in den Haas Sälen so weit. Ab 21 Uhr (Einlass um 20 Uhr) bebt die Bühne . Die Reise der Rock’n’Roll-Bande geht mit unverminderter Energie weiter. Tickets sind im Vorverkauf für 15 Euro (zzgl. Gebühr) an den bekannten Verkaufsstellen erhältlich. red/Foto: Dirk Behlau