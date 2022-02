Die Veranstaltung „Ringlstetter & Zinner“ am Montag, 4. April, ab 20 Uhr wird aus Kapazitätsgründen vom Kulturboden Hallstadt in die Konzerthalle Bamberg verlegt, wie der Veranstaltungsservice Bamberg mitteilt. Damit wurden weitere Kartenkontingente frei, so dass Karten für die ursprünglich längst ausverkaufte Veranstaltung wieder erworben werden können. Hannes Ringlstetter und Stephan Zinner sind Freunde, Kumpel, Kollegen, aus ähnlichem Holz geschnitzt. Und dennoch unterscheiden sie sich künstlerisch so, dass sie sowohl miteinander musizieren und blödeln als auch dem anderen seinen Platz für seine Art lassen können. Ein normaler Kabarettabend ist das nicht, eher ein Abend, wo man das Gefühl nicht los wird, bei zwei coolen Typen am Küchentisch gelandet zu sein. Für ihre Auftritte und die lockere Art wurden Hannes und Stephan 2019 mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Musik ausgezeichnet. Besucher informieren sich vor ihrer Anreise zum Veranstaltungsort noch einmal selbstständig über die aktuell gültigen Hygieneregelungen. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Hotline 0951/23837 oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de. Foto: Claus Biedermann